Тяньцзинь, Китай, , 01:24 — REGNUM Число жертв обрушения железнодорожного моста в городе Тяньцзине на севере Китая достигло восьми, сообщает 2 ноября агентство Синьхуа.

Обрушение произошло примерно в 9:00 по местному времени 1 ноября в момент, когда проводился ремонт тридцатиметрового моста в новом районе Биньхай в Тяньцзине. Поисково-спасательная операция завершилась в 18:00 того же дня. Причины инцидента расследуются.

Ранее было известно о семи погибших в результате обрушения данного моста. В середине сентября произошел инцидент с обрушением строящегося железнодорожного тоннеля в Китае под завалами оказалось девять человек.