Вена, , 00:45 — REGNUM Стрельба в австрийской столице Вене является террористическим актом, заявил глава МВД Австрии Карл Нехаммер в эфире телеканала ORF.

Он отметил, что атака в городе продолжается и жителям рекомендовано оставаться в своих домах. Нехаммер также рассказал, что в результате стрельбы один человек погиб и несколько получили ранения. Кроме того, один из террористов был задержан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее издание Kurier распространило информацию о том, что в ходе перестрелки у синагоги в Вене погибло семеро человек. Помимо этого, в ресторане Akakiko несколько посетителей были взяты в заложники.

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