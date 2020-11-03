Джакарта, , 00:37 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,2 на территории Индонезии, сообщает Геологическая служба США.

Землетрясение в Индонезии UCL Mathematical & Physical Sciences

Эпицентр землетрясения располагался в 244 километрах к востоку от города Амахаи. Очаг залегал на глубине 8,75 километра. Информации о возможных пострадавших или повреждениях не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября землетрясение магнитудой 4 произошло в индонезийском городе Бандунга. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 5 километров. Информации о жертвах или разрушениях не поступало.

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