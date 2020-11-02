Манагуа , , 22:49 — REGNUM С островов Мискитос в Карибском море эвакуированы 1,65 тыс. жителей из-за урагана «Эта», передаёт 2 ноября EFE.

По данным никарагуанской Национальной системы по предотвращению и ликвидации последствий стихийных бедствий, в одном из районов (регион Карибе-Норте) объявили красный уровень тревоги.

Пострадавшему населению этого района власти направили помощь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, приблизившемуся к Никорагуа урагану «Эта» присвоили третью категорию: максимальная скорость ветра достигла в нём 53,6 м/с.

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