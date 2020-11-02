Вашингтон, , 22:30 — REGNUM Ураган «Эта» усилился до третьей категории по шкале Саффира — Симпсона и движется на запад к побережью Центральной Америки, сообщает 2 ноября Национальный центр США по наблюдению за ураганами.

Ураган сформировался в Карибском море, сейчас максимальные порывы ветра достигают скорости 54,1 м/с.

Сейчас «Эта» находится в 170 км к северо-востоку от побережья Никарагуа и движется на запад со скоростью 15 км/ч.

Ураган продолжает усиливаться. По мнению синоптиков, уже сейчас он способен вызвать штормовые волны, сильные порывы ветра, наводнения и оползни на побережье Центральной Америки.

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