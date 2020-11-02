Майами, США, , 22:23 — REGNUM Третья категория присвоена урагану «Эта», сформировавшемуся в Карибском море, сообщили 2 ноября в Национальном центре США по наблюдению за ураганами.

Ураган skeeze

По шкале Саффира-Симпсона «Эта» получил категорию 3: максимальная скорость ветра достигает 54,1 м/с (порывы).

Ураган приблизился на 170 км к побережью города Пуэрто-Кабесас (Никарагуа). Скорость его передвижения на запад составляет 15 км/ч.

«Эта» продолжает усиливаться. Есть риск возникновения шторма, наводнений и оползней в Центральной Америке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 2 ноября стало известно, что в ближайшие сутки «Эта» доберётся до Никарагуа.

Читайте ранее в этом сюжете: На Никарагуа надвигается ураган «Эта»

Читайте развитие сюжета: В Никарагуа проведена массовая эвакуация из-за урагана «Эта»