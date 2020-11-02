Ханой, , 19:46 — REGNUM К тяжелым последствиям во Вьетнаме привел удар стихии, связанный с тайфуном «Молаве»; наводнения и оползни, вызванные этим стихийным бедствием, унесли жизни 33 человек, еще 49 считаются пропавшими без вести. Об этом 2 ноября сообщает Синьхуа со ссылкой на данные профильного Национального координационного комитета Вьетнама.

Большинство случаев гибели людей, по сообщению комитета, отмечены в провинциях Куангнам, Нгеан, Даклак и Зялаи. В результате вызванного тайфуном наводнения разрушены 89 мостов и более 90 км автомобильных дорог. Общий объем породы в сошедших из-за ливней оползнях достигает почти 820 тыс. кубометров. К утру понедельника более чем в полутора сотнях коммунах (муниципалитетах) по-прежнему отключено электричество.

Специалисты оценивают «Молаве» как сильнейший из девяти тайфунов, обрушившихся на Вьетнам в 2020 году. Шторм также считается одним из самых сильных за последние два десятилетия.