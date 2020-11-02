Тюмень, , 18:04 — REGNUM В оной из школ Тюменской области ученики четвёртого класса на уроке из-за невыключенной бактерицидной лампы получили ожоги роговицы. Об этом сообщает портал 72.ru со ссылкой на телеграмм-канал «Тюменская Умоора»

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"22 октября 2020 года в МАОУ СОШ № 5 города Тюмени в результате работы бактерицидной лампы несколько учеников четвёртого класса получили травмы», — сообщили изданию в региональном департаменте образования, добавив, что проводится ведомственное расследование несчастного случая.

Обстоятельства произошедшего и количество пострадавших выясняются, отметили в департаменте. Меж тем, в социальных сетях сообщается. что родители вместе с детьми из злополучного класса уже обратились за медицинской помощью. Прозвучала версия, что дети сами включили бактерицидную лампу.

Отмечается, что бактерицидные установки были приобретены школами и действуют, согласно требованиям Роспотребнадзора в период пандемии.