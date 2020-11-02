Рязань, , 18:02 — REGNUM Реанимационный автомобиль скорой медицинской помощи попал в аварию 2 ноября в Рязани. На одном из перекрёстков его сбила легковая иномарка, машина медиков перевернулась, пациент скончался, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

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Автомобили столкнулись около 16:00 перекрёстке улиц Братиславской и Гагарина. Реанимация двигалась с включёнными звуковыми сигналами и проблесковыми маячками, в салоне находился пациент с коронавирусной инфекцией, которого везли на госпитализацию в больницу скорой помощи. В медицинскую машину врезался Renault Logan, реанимобиль перевернулся набок. В аварии пострадали трое пассажиров легкового автомобиля, а также фельдшер бригады скорой медпомощи.

44-летний мужчина, которого медики транспортировали в стационар, скончался по дороге в больницу в другом санитарном транспорте.