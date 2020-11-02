Тюмень, , 17:10 — REGNUM В Тюмени в районе Метелёво, где 28 октября горели три коттеджа и пострадали ещё три дома, установлен факт заводского брака детали пункта редуцирования газа. Об этом сообщает пресс-служба АО «Газпром газораспределение Север».

Дефект заводского оборудования был установлен в ходе расследования причин трёх хлопков газа, в результате которых возникли пожары, сообщают в компании. «Газпром газораспределение Север» планирует обратиться с претензией к заводу-изготовителю.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, возбуждено уголовное дело по факту выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

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