Москва, , 16:35 — REGNUM Пожар на складе с газовыми баллонами в Москве ликвидирован, сообщили 2 ноября в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

«Благодаря оперативному прибытию и грамотной слаженной работе пожарным удалось не допустить распространения огня и в 16:00 мск полностью ликвидировать пожар», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, крупный пожар в Москве произошёл днём 2 ноября на улице Газопровод в доме 4-а, где находится склад с газовыми баллонами на общей площади около 300 кв. м.

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