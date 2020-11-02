Майкоп, , 15:54 — REGNUM В Адыгее ранен водитель маршрутного такси. Причиной нападения на него с ножом стало замечание, сделанное пассажиру из-за отсутствия маски, сообщили 2 ноября в пресс-службе МВД по региону.

Инцидент произошел 29 октября, около 13:35 в городе Майкопе. Прибывшие на место происшествия оперативники установили, что водитель потребовал от одного из пассажиров надеть маску. Тот, покинув салон маршрутки, нанес водителю ножевое ранение через незакрытое окно двери и скрылся. Пострадавший госпитализирован, а нападавшего разыскивают.

«Изучаются записи камер видеонаблюдения и автомобильных регистраторов, опрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего, ведется работа по установлению всех обстоятельств инцидента», — говорится в сообщении МВД.

Напомним, ранее глава Адыгеи Мурат Кумпилов подписал указ об обязательном ношении масок в транспорте и в местах массового скопления людей.