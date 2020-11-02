Москва, , 15:51 — REGNUM На юге Москвы обрушился горящий склад с газовыми баллонами, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по столице.

«Произошло обрушение строения, в котором хранились баллоны», — сообщили в ведомстве.

В настоящее время тушение пожара продолжается, уточнили в МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошел на улице Газопровод в Южном Чертаново. Пожару присвоен второй ранг сложности, огонь распространяется по строительным конструкциям. Ранее в сети появилось видео момента взрыва.

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