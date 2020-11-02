Амстердам, , 15:24 — REGNUM Электропоезд, действующий на надземной линии метрополитена в нидерландском городе Спейкениссе, входящем в городскую агломерацию от Роттердама, не смог остановиться и проломил ограждение на конечной станции, сообщает Dutch News.

Инцидент произошел в ночь на 2 ноября на конечной станции двух линий. От падения с большой высоты поезд спасла скульптура кита, входящая в архитектурный ансамбль станции. На его хвосте повис головной вагон пассажирского состава. В настоящее время поезд завис на высоте 10 метров над пешеходной дорожкой. Велика вероятность, что снять его в ближайшее время не получится.

«Мы пытаемся решить, как мы можем снять поезд осторожным и контролируемым образом», — отметил телеканалу NOS представитель местного совета безопасности.

По данным местных СМИ, машинист поезда смог выбраться самостоятельно из поврежденного вагона, после чего он был направлен на медицинское обследование.

В результате инцидента временно прекращена работа местной системы метрополитена, соединяющего Спейкениссе и Хогвлит. Скульптура «Китовые хвосты» сделана из полиэстера и принадлежит работе Маартену Струйсу.