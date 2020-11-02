Шумерля, Чувашия, , 15:21 — REGNUM В Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении главы одного из поселений Шумерлинского района. Его подозревают в подлоге и превышении полномочий при выдаче разрешения на строительство и их земли под сельхозпроизводство для китайского инвестора, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашии.

Уголовное дело заведено на главу Большеалгашинского сельского поселения Шумерлинского района. Следствие полагает, что в ноябре-декабре 2019 года он изготовил и подписал поддельный протокол публичного слушания, фиктивный протокол и решение собрания депутатов поселения, которые фактически не проводились. Эти документы предполагали введение новых правил землепользования и застройки на 7,2 гектарах сельхозземель.

«Подозреваемый предоставил фиктивный протокол на подпись председателю собрания депутатов поселения, не осведомленному о его преступных намерениях. Заведомо зная, что категория земель изменена незаконным способом, подозреваемый выдал ООО «Сычуань-Чувашия «Агропромышленная торговая компания» разрешение на строительство и их использование под сельхозпроизводство», — говорится в сообщении.

Правоохранители отмечают, что в результате были нарушены права жителей поселения.

Муниципального служащего подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») и ч. 2 ст. 292 УК РФ («Служебный подлог»). Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, компания «Сычуань-Чувашия агропромышленная торговая компания» планирует построить в Чувашии агропарк, заявив о 10 млрд рублей инвестиций. Проект включен в перечень 70 значимых проектов российско-китайского инвестиционного сотрудничества.

Однако реализация проекта сопровождается скандалами, связанными с выбором места под строительство молочного завода. Сначала скандал разгорелся в Моргаушском районе, а затем протесты жителей распространились на Чебоксарский район, Чебоксары, Цивильский и Шумерлинский районы. Место под строительство комплекса до сих пор не определено.