Измир, Турция, , 14:50 — REGNUM Количество погибших из-за землетрясения, которое произошло в западной турецкой провинции Измир 30 октября, увеличилось до 85 человек. Об этом 2 ноября сообщает пресс-служба Управления по чрезвычайным ситуациям страны.

«По последним данным, в результате землетрясения погибли 85 человек, пострадали 994», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что на данный момент медицинскую помощь получают 220 человек из числа пострадавших от землетрясения и указывается, что поисково-спасательные работы на завалах восьми разрушенных зданий в Измире продолжаются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что количество погибших в результате землетрясения в западной турецкой провинции Измир увеличилось до 83 человек.

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