Сыктывкар, , 14:42 — REGNUM Следователи возбудили уголовное дело по факту возгорания в нефтяной шахте №3 Нефтешахтного производственного предприятия «Яреганефть» в Коми. Об этом 2 ноября сообщили в региональном главном управлении СКР.

Уголовное дело возбуждено по ст. 217 УК РФ (Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).

По данным ведомства, 1 ноября при производстве буровых работ в шахте из-за нарушения требований безопасности опасных производственных объектов произошло возгорание элементов сооружений шахты.

Как сообщало ИА REGNUM, информация о возгорании в нефтяной шахте поступила вечером 1 ноября, на момент ЧП в шахте находились 82 горняка, 80 из них были подняты на поверхность. Местонахождение ещё двух человек в настоящее время устанавливается.

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