Караганда, Казахстан, , 14:29 — REGNUM На станции Ботакара Бухар-Жырауского района Карагандинской области Казахстана произошел сход восьми вагонов с углем. Об этом 2 ноября заявил представитель МЧС республики Талгат Уали.

По его словам, инцидент произошел 2 ноября в 6:00 на подъездных путях железнодорожной станции. Два вагона с углем опрокинулись. В результате аварии повреждены 150 метров железнодорожного полотна.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа на станции Жаксыбулак в Восточно-Казахстанской области с рельсов сошли 23 вагона. Они покатились в результате сильного порыва ветра и столкнулись с грузовым поездом.

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