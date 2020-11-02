Первоуральск, Свердловская область, , 14:23 — REGNUM В Первоуральске Свердловской области возник пожар на одной из производственных площадок. Горит ангар с пластиком, картоном и бумагой, сообщает предварительные данные региональное управление МЧС,

Сообщение о пожаре поступило в 15:00 по местному времени. Предвварительная площадь оценена в 4 тыс. кв. метров. Быстрому распространению огня способствует высокая горючая загрузка.

На месте работают 12 единиц пожарной техники, а также 36 человек. Принимаются меры к локализации очага. Группировка сил и средств растёт — на место пожара следует дополнительная пожарно-спасательная техника.