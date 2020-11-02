Соледар, ДНР, , 14:19 — REGNUM Украинские формирования открыли огонь по району населённого пункта Новоласпа на юге ДНР. Об этом сообщили 2 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

«Боевики 53-й бригады… открыли огонь из автоматического гранатомёта по позициям наших защитников в районе населённого пункта Новоласпа», — сказано в сообщении.

Огонь вёлся с позиций ВСУ в районе посёлка Старогнатовка. Всего было выпущено три гранаты, отметили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Украины на переговорах в рамках Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) Алексей Резников назвал Донбасс «ментально больным» регионом, который Украина расценивает как раковую опухоль.

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