Улан-Удэ, , 14:08 — REGNUM В Бурятии за нарушение санитарных мер на три месяца приостановлена деятельность ресторана «Баран на Корове». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, 24 октября в заведении провели массовое развлекательное мероприятие.

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В результате, по мнению специалистов, возник эпидемический риск распространения COVID-19. В отношении владельцев ресторана было возбуждено административное производство.

«29.10.2020 Октябрьским судом г. Улан-Удэ вынесено постановление об административном приостановлении деятельности ресторана «Баран на Корове» (ул. Бабушкина 4) ООО «Парк Сити» сроком на 90 суток», — отметили в управлении.

По данным местных СМИ, вечеринку организовала крупная сетевая компания, на которую собралось около ста человек. Посетители нарушали как требования масочного режима, так и соблюдения дистанции, а также выкладывали фото в соцсетях. Что и послужило поводом для проведения проверки.