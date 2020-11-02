Красноярск, , 14:05 — REGNUM Администрация Центрального района Красноярска обратилась к горожанам с просьбой помочь установить личность вандала.

Как сообщили ИА REGNUM 2 ноября в мэрии Красноярска, на камеры видеофиксации в центре города попал очередной случай нанесения вандального граффити на здание, являющееся объектом культурного наследия. Камеры установили несколько недель назад специально для обнаружения вандалов.

Инцидент произошёл 31 октября в 23:10. Молодой человек в светлой куртке и джинсах оставил на двери дома по пр. Мира, 67 надпись маркером, а затем продолжил движение по проспекту в сторону БКЗ. Видео передано сотрудникам полиции для установления личности нарушителя.

В мэрии пояснили, что написанное на здании слово уже не раз появлялось на других объектах в Центральном районе. Вандалу может грозить не только административная, но и уголовная ответственность, так как часть зданий относится к объектам культурного наследия.

«Подобные устройства для видеофиксации в нашем районе установлены не только по этому адресу — постепенно мы охватим наблюдением все «болевые точки», страдающие от рук вандалов», — прокомментировал руководитель администрации Центрального района Вадим Войцеховский.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области полицейские проводят проверку по факту вандализма на кладбище.

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