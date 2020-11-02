Москва, , 13:57 — REGNUM Автор фантастических романов в жанре «фэнтези» Кира Измайлова найдена мёртвой в своей квартире в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Сообщается, что 37-летняя писательница перестала выходить на связь около недели назад. Сестра Измайловой обратилась в полицию с заявлением о пропаже женщины: в последний раз сёстры общались 26 октября.

Приехав в квартиру Измайловой, полицейские обнаружили, что дверь в жилище писательницы не заперта. Тело женщины обнаружили на кухне. По предварительной информации, смерть наступила около трёх дней назад. Причина смерти выясняется.

Кира Измайлова известна своими романами «Странники» и «С феями шутки плохи».