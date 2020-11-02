Барнаул, , 13:52 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает ухудшаться, только за выходные дни (31 октября — 1 ноября) погибли 34 пациента с коронавирусом. Общее число погибших составляет уже 799 человек.

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По данным оперативного штаба на 2 ноября, по-прежнему наблюдается существенный рост количества пациентов, больных внебольничной пневмонией (5930 человек, +191 за прошедшие выходные) и ОРВИ (7434 человека + 422 за выходные).

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 19 667 человек, причём ровно 667 из них добавились за последние 48 часов. Тяжелобольных к настоящему времени насчитывается 550 (+39 пациентов за последние 48 часов), к аппаратам ИВЛ подключены 178 пациентов (плюс 29 за последние 48 часов).

Растёт число заразившихся коронавирусом детей. С начала учебного года, по официальной статистике, таковых значится 503 (+58 за выходные дни).

В общей сложности SARS-CoV-2 победили 16 539 человек (+485 за последние двое суток). Как уже сообщало ИА REGNUM, 30 октября в Алтайском крае было зарегистрировано рекордное число жертв коронавируса за сутки — скончались 17 пациентов. Двусторонней коронавирусной пневмонией переболел губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Позднее новой инфекцией заразились несколько его заместителей и даже министр здравоохранения Дмитрий Попов. В отношении последнего накануне, 1 ноября, в Барнауле провели митинг с требованием отставки.

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