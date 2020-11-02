Уфа, , 13:55 — REGNUM Подросток погиб после ДТП на трассе в Башкирии. Об этом 2 ноября сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, авария произошла рано утром 2 ноября на автодороге в Туймазинском районе.

По предварительной версии, 15-летний житель г. Октябрьский не сообщив родителям, сел за руль автомобиля «Renault Sandero» и со своим 12-летним приятелем поехал кататься по городу. По словам приятеля, накатавшись по улицам города, друзья решили проехаться по федеральной трассе Самара — Уфа — Челябинск. Сотрудники ГИБДД считают, что парень разогнал автомобиль до 160 км/час. На 1290 км автодороги автомобиль наехал на дорожное ограждение и опрокинулся.

Сообщается, что пострадавших несовершеннолетних срочно госпитализировали. В больнице 15-летний парень, который управлял автомобилем, скончался. Сейчас специалисты устанавливают все причины произошедшего.

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