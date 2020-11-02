Москва, , 13:50 — REGNUM Кремль ознакомлен с ситуацией с взрывом кислородной будки в Челябинске, заявил 2 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Да, мы знаем об этом. Знаем из сообщений СМИ, и были доклады по линии ведомств. В остальном это вопрос для руководства региона», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября в Челябинске на кислородной станции горбольницы №2 взорвался кислород. В результате пострадал стационар учреждения, в котором лечатся пациенты с COVID-19. Также повреждения получила девятиэтажка поблизости. Пациентов стационара и жильцов дома эвакуировали.

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