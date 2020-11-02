Константиновка, , 13:20 — REGNUM На подконтрольной Украине территории ДНР в селе Иванополье местную жительницу задержали по подозрению в покушении на убийство. Об этом сообщила 2 ноября пресс-служба Национальной полиции Украины Донецкой области.

Правоохранители считают, что женщина могла установить «растяжку» на основе ручной гранаты РГД-5 на воротах дома своей знакомой, с которой у неё был давний конфликт.

«К счастью, потерпевшей удалось вовремя среагировать на взрыв, и она осталась жива, однако получила многочисленные осколочные ранения», — сказано в сообщении.

Подозреваемой предъявлено обвинение по статьям «Покушение на умышленное убийство» и «Незаконное обращение с боеприпасам». Ей угрожает от 10 лет тюрьмы до пожизненного заключения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ивано-Франковске задержали мужчину, который мог ранить из огнестрельного оружия двух прохожих.

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