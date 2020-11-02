Мостовской район, Краснодарский край, , 13:12 — REGNUM 28-летняя жительница Мостовского района Краснодарского края предстанет перед судом по обвинению в убийстве девятилетнего мальчика. Дело в отношении женщины передано в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону 2 ноября.

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Девятилетний житель станицы Баговской пропал днём 10 мая, сообщение об этом поступило в правоохранительные органы. В ходе оперативно-следственных мероприятий в причастности к убийству ребёнка была заподозрена 28-летняя сожительница отца мальчика.

По версии следствия, мальчик пришёл в дом, где проживала женщина, при этом громко слушал музыку. Обвиняемая попросила его выключить музыку, так как она могла разбудить её спавших детей, между женщиной и ребёнком произошла ссора, и обвиняемая задушила мальчика. Следы преступления она скрыла.

Женщина после задержания была отправлена под арест. Теперь ей предстоит предстать перед судом.