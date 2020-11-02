Москва, , 12:41 — REGNUM Бывший хоккеист Игорь Мусатов приговорён к четырём годам колонии за мошенничество с криптовалютой. Такое решение принял 2 ноября Пресненский суд Москвы.

Мусатов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Мусатов был задержан и арестован в сентябре 2019 года. Его обвиняли в мошеннических схемах с криптовалютой на сумму в $800 тыс. Свою вину он не признал.

Мусатов играл за такие клубы, как «Спартак», «Ак Барс», «Локомотив», «Салават Юлаев», «Авангард», а также словацкий «Слован».