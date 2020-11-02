Смоленск, , 12:34 — REGNUM Режим повышенной готовности из-за угрозы обрушения крыши жилого дома введён в Ленинском районе Смоленска постановлением главы администрации города.

Речь идёт о жилом доме №46 по 2-му Краснофлотскому переулку. Плита перекрытия там обрушилась в апреле 2019 года. Тогда установили деревянные подпорки, однако жильцов дома полностью не расселили.

В соответствии с постановлением администрации города от 30 октября 2020 года, временные поддерживающие конструкции (деревянные подпорки) несущую способность. Постановлением вводится на территории района режим повышенной готовности. Также в постановлении содержится поручение управлению жилищно-коммунального хозяйства организовать работы по устройству скатной крыши данного дома.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре в Нововоронеже Воронежской области из жилого девятиэтажного дома эвакуировали жильцов, причиной стала угроза обрушения из-за сместившейся плиты.