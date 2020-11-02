Иркутск, , 12:33 — REGNUM В Приангарье, во избежание повторения трагедии со взрывом кислородной станции ковидного госпиталя в Челябинске, проверяют всё оборудование, от которого зависит жизнь и безопасность пациентов. Об этом сегодня, 2 ноября, сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на слова первого заместителя губернатора Иркутской области Константина Зайцева.

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По его словам, пристальное внимание к данной теме возникло еще и в связи с трансляцией телесюжета, повествующего о ситуации в больнице №1 Ангарска. Чиновники не исключают, что произошедший трагический случай мог быть связан с проблемной подачей кислорода тяжелобольной пациентке.

«По предварительной информации, женщина находилась на концентраторе кислородном достаточной ёмкости. По заявлению главного врача, никаких ограничений и аварийных ситуаций на тот момент в госпитале не было. Назначена служебная проверка», — сообщила заместитель председателя правительства региона Валентина Вобликова.

Отдельное внимание на оперштабе было уделено вопросу организации коечного фонда. Прорабатывается открытие 100 коек с 12 реанимационными на базе ОГБУЗ Иркутская городская клиническая больница №3. На прошлой неделе поступили в область 100 кислородных концентраторов, и еще пять придут сегодня, 2 ноября. Все они заняты, идет лечение пациентов, — пояснила временно замещающая должность министра здравоохранения Елена Голенецкая.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 2 ноября в Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 450, в том числе четверо человек скончались за последние сутки. Ещё 120 человек с коронавирусом умерли от иных болезней.

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