Истра, Московская область, , 12:32 — REGNUM Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства в Истре Московской области предпринимателя Вячеслава Маругова. Об этом 2 ноября сообщили в региональном главном управлении СКР.

По предварительным данным, в ночь на 2 ноября несколько человек в масках проникли в находящуюся на территории домовладения баню, связали хозяина дома и его супругу, после чего стали требовать передачи денежных средств, хранящихся в доме.

Отмечается, что женщине удалось освободиться и убежать, после чего она обратилась в полицию. Прибывшие сотрудники обнаружили её супруга без признаков жизни.

В ходе осмотра следователи изъяли арбалет, из которого был застрелен предприниматель. Злоумышленники скрылись на автомобиле, который позже был обнаружен в одной из деревень Истринского городского округа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Подмосковной Истре в собственном доме из арбалета застрелили владельца «Мясной империи» Вячеслава Маругова. Сообщалось, что в частном доме не было видеокамер, только сигнализация. В настоящее время ведется розыск злоумышленников.

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