Одесса, Украина, , 12:06 — REGNUM В Одесской области из полицейского автомобиля сбежал заключённый. Об этом сообщила 2 ноября пресс-служба Национальной полиции области.

«Разыскивается Кочетков Олег Николаевич, 1982 г. р., который 1 ноября в 21:13 совершил побег из служебного автомобиля в переулке Семафорный», — сказано в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что мужчина ранее был осуждён за кражу со взломом. Для его розыска был введён план «Сирена».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ивано-Франковске были задержан подозреваемый, который мог ранить двух прохожих из огнестрельного оружия.

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