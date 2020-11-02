Одесса, Украина, 2 ноября 2020, 12:06 — REGNUM В Одесской области из полицейского автомобиля сбежал заключённый. Об этом сообщила 2 ноября пресс-служба Национальной полиции области.
В пресс-службе рассказали, что мужчина ранее был осуждён за кражу со взломом. Для его розыска был введён план «Сирена».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ивано-Франковске были задержан подозреваемый, который мог ранить двух прохожих из огнестрельного оружия.
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