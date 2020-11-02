Санкт-Петербург, , 12:03 — REGNUM В Калининском районе Санкт-Петербурга семилетний ребенок выстрелил в своего младшего брата из папиного травматического пистолета. Об этом 2 ноября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Несчастный случай произошел ранним утром 2 ноября. Около 09:30 в полицию Калининского района поступило сообщение, что в одной из квартир многоквартирного дома на Учительской улице по недосмотру родителей семилетний мальчик взял травматический пистолет отца из тумбочки и совершил выстрел в направлении своего младшего шестилетнего брата.

«По предварительным данным, мальчик получил касательное ранение. В сопровождении родителей он госпитализирован для оказания медицинской помощи», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.