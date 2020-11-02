Кабул, , 12:03 — REGNUM В результате атаки, которой подвергся университет в столице Афганистана, было ранено как минимум четыре человека. Об этом 2 ноября сообщает телеканал 1TV со ссылкой на минздрав страны.

Также уточняется, что в числе получивших ранения преподаватель и студент учебного заведения.

Кроме того, по данным афганского МВД, внутрь здания университета проникло несколько вооруженных человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что возле университета в столице Афганистана произошла стрельба.