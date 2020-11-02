Кабул, 2 ноября 2020, 12:03 — REGNUM В результате атаки, которой подвергся университет в столице Афганистана, было ранено как минимум четыре человека. Об этом 2 ноября сообщает телеканал 1TV со ссылкой на минздрав страны.
Также уточняется, что в числе получивших ранения преподаватель и студент учебного заведения.
Кроме того, по данным афганского МВД, внутрь здания университета проникло несколько вооруженных человек.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что возле университета в столице Афганистана произошла стрельба.