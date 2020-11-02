Волгоград, , 11:53 — REGNUM Тела 34-летнего мужчины и его 26-летней супруги обнаружены в бане на территории частного домовладения в Кировском районе Волгограда. Предположительно, пара отравилась продуктами горения, сообщили ИА REGNUM 2 ноября в пресс-службе регионального Следственного комитета.

1 ноября супругов обнаружил в предбаннике, где был включён газовый котел, хозяин домовладения. Пара снимала у него жильё долгое время. Мужчина вызвал на место скорую помощь и сотрудников правоохранительных органов. По предварительным данным, причиной смерти могло стать отравление продуктами горения.

Организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.