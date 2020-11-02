Варшава, , 11:45 — REGNUM В воскресенье, 1 ноября, на кладбище жертв гитлеризма в польском Гданьске обнаружили, что неизвестные осквернили кресты, нанеся на них краской лозунги против решения Конституционного суда Польши об ужесточении запрета на проведение абортов. Об этом сообщает Dziennik.

На крестах появились надписи «Женский ад», «Убить священника», а также нецензурные оскорбления в адрес правящей консервативной партии «Право и справедливость», депутаты которой подали заявление в Конституционный суд на предмет рассмотрения ужесточения запрета на аборт.

Директор мемориала и бывший узник нацистского концлагеря Петр Тарновский призвал воздерживаться от подобных действий: «Для меня это непонятный акт уничтожения следов памяти тех, кто сражался и погиб за свободу Польши. Это обычное хулиганство и вандализм, которые ни к чему хорошему не приводят, не служат никакой цели».

Напомним, 22 октября Конституционный суд Польши принял вердикт об ужесточении запрета права на аборт. Ведомство признало незаконным прерывание беременности в случае выявленных патологий у плода. Теперь аборты в Польше будут разрешены лишь в двух случаях — если беременность угрожает жизни и здоровью матери, либо если ребенок был зачат в результате изнасилования. Данное решение вызвало волну уличных протестов в разных городах республики. По Польше прокатилась волна уличных стычек, а также нападений на костелы по причине, чем духовенство поддерживает решение Конституционного суда.