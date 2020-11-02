Порт-о-Пренс, , 11:40 — REGNUM В октябре 2020 года на Гаити произошло 27 незначительных землетрясений. Об этом говорится в отчёте, опубликованном Управлением горнорудной промышленности и энергетики страны и Техническим отделом сейсмологии.

Геолог Клод Препети отметил, что в течение октября фиксировались подземные толчки магнитудой от 1,5 до 3,4 градусов по шкале Рихтера и с колебаниями глубины от одного до 49 километров.

Чаще всего землетрясения фиксировались на юго-востоке, северо-западе и западе Гаити.

Отмечается, что в октябре землетрясений на Гаити было меньше, чем в сентябре: в первый осенний месяц 2020 года сейсмологи зафиксировали 41 случай подземных толчков.