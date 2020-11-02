Тайга, Кемеровская область, , 11:36 — REGNUM В Кемеровской области завершился процесс над 32-летним жителем Тайги, обвиняемого в убийстве прохожего в феврале 2011 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

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По данным следствия, в тот день девять лет назад подсудимый с приятелями возвращался домой после распития алкоголя. В этот момент шедший навстречу прохожий случайно толкнул одного из мужчин плечом.

«Приятели стали высказывать ему претензии по данному поводу. Во время конфликта осужденный достал отвертку, заточенную под шило, и нанес ею множество ударов незнакомцу», — отметили в ведомстве.

В результате потерпевший скончался на месте происшествия, а злоумышленник скрылся, уехав позже из региона. Его удалось задержать в конце 2019 года в Омской области, где он работал разнорабочим. Мужчина свою вину признал. В результате суд признал его виновным и приговорил к 13 годам колонии строгого режима.

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