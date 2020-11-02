Донецк, , 11:30 — REGNUM Житель ДНР по фамилии Татаров сдал сотрудникам Министерства госбезопасности (МГБ) взрывное устройство, которое его вынудили привезти сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщила 2 ноября пресс-служба МГБ.

Мужчина рассказал, что с ним беседовали представители украинских спецслужб в конце 2018 года, когда он ездил на Украину для оформления загранпаспорта.

Позже сотрудники СБУ начали угрожать жителю ДНР и шантажировать тем, что его отец служит в Народной милиции ДНР. Они заставили его провезти через линию разграничения коробку, в которой якобы находился фотоаппарат.

«При пересечении КПВВ «Александровка» Татаров передал сотрудникам МГБ ДНР указанную коробку. В дальнейшем при исследовании переданного предмета установлено, что в коробке находилось взрывное устройство», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Поскольку мужчина добровольно обратился в спецслужбы ДНР, он был освобождён от ответственности.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Верховный суд ДНР признал экстремистской деятельность СБУ и Главного управления разведки (ГУР) Украины.

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