Измир, Турция, , 11:25 — REGNUM Количество погибших в результате землетрясения в западной турецкой провинции Измир увеличилось до 83 человек. Об этом 2 ноября заявил журналистам министр экологии и градостроительства Турции Мурат Курум.

«В результате землетрясения погибли 83 человека», — сказал он.

Также Курум добавил, что в настоящее время 219 пострадавших при землетрясении человек получают медицинскую помощь, восемь из которых, по информации турецкого министра, находятся в отделении интенсивной терапии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее число погибших в результате землетрясения, произошедшего в западной турецкой провинции Измир 30 октября, выросло до 79.