Уфа, , 11:19 — REGNUM Два человека погибли в результате столкновения грузовика «Mercedes-Benz» и легкового автомобиля на трассе в Башкирии. Об этом 2 ноября сообщил главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов в своем блоге.

По его словам, дорожная авария произошла утром 2 ноября на автотрассе Самара — Уфа — Челябинск. По предварительной информации, на 1535 км этой автодороги произошло столкновение автомобиля «Лада Веста», за рулем которого находился 66-летний мужчина и ехавшего на встречу грузового автомобиля «Mercedes-Benz» под управлением 46-летнего жителя Саратовской области.

Сообщается, что в результате ДТП скончались водитель легковушки и его пассажир.

В настоящее врем специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

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