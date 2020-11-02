Кабул, , 11:18 — REGNUM Возле университета в столице Афганистана произошла стрельба. Об этом 2 ноября сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на афганское МВД.

По информации журналистов телеканала, стрельба, а также взрыв около университета, произошли во время открытия в учебном заведении книжной выставки представителями от Афганистана и Ирана.

Кроме того, по данным МВД страны, к зданию университета направлены отряды сотрудников полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что трое афганских пограничников погибли в результате двух атак террористов в провинции Кундуз на севере Афганистана.