Сургут, Югра, , 11:13 — REGNUM В самом крупном городе Югры Сургуте за девять месяцев 2020 года число чрезвычайных происшествий с детьми составило 280. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 9%, сообщает «СИА — Пресс» со ссылкой на комиссию по делам несовершеннолетних муниципалитета.

Отравления зарегистрированы у 151 ребёнка — это больше на 34%. Из них 23 несовершеннолетних отравились алкоголем, 10 — психоактивными веществами, 119 — бытовой химией и медикаментами.

Отмечается, что попытки суицидов среди сургутских детей сократились на 50% — до пяти случаев.

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