Истра, Московская область, , 11:10 — REGNUM В Подмосковной Истре в собственном доме из арбалета застрелили владельца «Мясной империи» Вячеслава Маругова, сообщает телеграм-канал Mash.

По словам гражданской жены бизнесмена, 1 ноября неизвестные около 22:00 мск ворвались в их баню в Истре, связали её, а в предпринимателя выстрелили из арбалета.

«Женщина смогла выпрыгнуть в окно, добежать до соседей и вызвать полицию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в частном доме не было видеокамер, только сигнализация. В настоящее время ведется розыск злоумышленников. Автомобиль скрывшихся преступников был обнаружен в одной из деревень Истринского городского округа.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября в Ленинградской области был убит председатель общественного объединения «Фаворит Выборг», депутат МО «Город Выборг» крупный бизнесмен Александр Петров.

Он был застрелен киллером, предположительно, из снайперской винтовки на своем земельном участке, после того как вышел из бани.

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