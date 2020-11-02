Афины , , 11:13 — REGNUM В лагере беженцев, который расположен на греческом острове Самос, пострадавшем от землетрясения 30 октября, произошел пожар. Об этом 2 ноября сообщает пожарная служба Греции.

По последним данным, пожар в центре приема и идентификации, где проживает более 4,2 тыс. человек, начался около 04:00 (05:00 мск) и на место возгорания было направлено 7 пожарных машин и 21 сотрудник противопожарных служб.

Также уточняется, что примерно через три часа огонь был взят под контроль. При этом о пострадавших в результате пожара не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Орске Оренбургской области пожар в многоквартирном жилом доме по ул. Станиславского унес жизнь одного человека.