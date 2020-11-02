Ярославль, , 10:55 — REGNUM За последние сутки в Ярославской области выявлено 133 подтвержденных случая новой коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает Информационный центр по коронавирусу в России.

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Это новый максимум по суточному приросту за осень и почти равно максимальным значениям «первой волны». Абсолютный весенний «рекорд» пока не преодолён — 20 мая в Ярославской области было зафиксировано 135 новых случаев заражений.

Скончались еще три человека, всего за время пандемии в регионе умерли уже 62 человека. Новых выздоровевших за сутки — 42.

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