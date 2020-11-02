Ростов-на-Дону, , 10:55 — REGNUM Обыск по месту жительства бывшего министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской провели следственные органы. Обыски проводились в рамках уголовного дела по факту смерти пяти пациентов в городской больнице №20 Ростова-на-Дону.

«На выходных был обыск и у Быковской дома», — цитируют РИА Новости свой источник.

Как сообщало ИА REGNUM, информация о смерти нескольких пациентов в Ростовской городской больнице №20 появилась ранее в сети, причиной смерти назывался дефицит кислорода. Ростовские власти назвали информацию фейком, однако Росздравнадзор начал проверку. В конце октября должности покинули министр здравоохранения региона Татьяна Быковская и глава управления здравоохранения города Надежда Левицкая. 30 октября стало известно о возбуждении уголовного дела по факту смерти пяти пациентов в больнице №20.

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