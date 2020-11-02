Ивано-Франковск, Украина, 2 ноября 2020, 10:56 — REGNUM В Ивано-Франковске сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе по прохожим. Об этом сообщила пресс-служба национальной полиции области.
В результате перестрелки трое пострадавших были госпитализированы. Кроме того полиция проверяет причастность задержанных к ранению девушки, которое произошло немного раньше.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине задержали подозреваемого в умышленном повреждении рельсов, вследствие чего произошла крупная железнодорожная авария.
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