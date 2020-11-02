Ивано-Франковск, Украина, , 10:56 — REGNUM В Ивано-Франковске сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе по прохожим. Об этом сообщила пресс-служба национальной полиции области.

«В Ивано-Франковске на улице Пулюя неизвестный мужчина устроил стрельбу и ранил двух мужчин. У одного из раненых был травматический пистолет, и он сделал несколько выстрелов в нападавшего», — сказано в сообщении.

В результате перестрелки трое пострадавших были госпитализированы. Кроме того полиция проверяет причастность задержанных к ранению девушки, которое произошло немного раньше.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине задержали подозреваемого в умышленном повреждении рельсов, вследствие чего произошла крупная железнодорожная авария.

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