Кемерово, , 10:52 — REGNUM В Кемеровской области перед судом предстанет 18-летний молодой человек, обвиняемый в нападении на 76-летнюю женщину и совершении против неё преступления сексуального характера. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

По данным следствия, ночью в мае обвиняемый после распития спиртного решил ограбить пожилую соседку. Разбив окно, он проник в комнату женщины. Последняя, проснувшись от шума, попыталась выгнать грабителя. Однако незваный гость выхватил трость, на которую опиралась хозяйка и ударил её по голове.

«Затем он потребовал сообщить, где лежат деньги. Испугавшись, потерпевшая рассказала ему о местонахождении денег. После чего злоумышленник совершил в отношении пожилой женщины насильственное преступление сексуального характера и с похищенными 7 тысячами с места преступления скрылся», — отметили в ведомстве.

Подозреваемый был задержан в короткие сроки. Как отмечается, первоначально он сотрудничал со следствием, однако позже отказался от данных показаний. Тем не менее, следователи собрали достаточно доказательств, в связи с чего уголовное дело направлено в суд.

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